Valorizzare i luoghi di Licata, incontro tra Sciarratta e il sindaco Balsamo

Il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, ha ricevuto nei giorni scorsi negli uffici di Casa Sanfilippo il Sindaco di Licata, Angelo Balsamo.Un incontro cordiale per dare nuova spinta alle attività di carattere culturale da mettere in cantiere a breve termine e progetti di valorizzazione futuri nel territorio di Licata. La programmazione riguarda in particolare il Museo Archeologico della Badia, il Castel Sant’Angelo, l’area archeologica di Monte Sant’Angelo e lo Stagnone Pontillo. All’incontro hanno partecipato anche il Vicesindaco, Angelo Trigona, il Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, e il Funzionario Direttivo del Parco Valle dei Templi, Rosario Callea.