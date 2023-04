Moda, danza e arte a Modica. TAG presenta la nuova collezione primavera-estate

Stupirsi: la capacità di rimanere qualche secondo senza parole e con gli occhi grandi che sembra di guardare bene, così bene, soltanto in quell’istante di sorpresa.

A partire da questo verbo, in forma riflessiva, perchè consegna a ciascuno la possibilità di vivere su di sè la sensazione, prende forma l’evento di domenica prossima, 30 Aprile, organizzato da The Apparel Garden – TAG, negozio di abbigliamento modicano che non ha ancora compiuto un anno dalla sua apertura, eppure riesce già ad esprimere una personalità riconoscibile, non statica ma viva, in fermento.

L’intenzione infatti è di regalare un paio d’ore, dalle 18.30 alle 21.30, in cui rallentare il passo e lasciarsi trasportare all’interno di un luogo nato per contenere la moda ma che ad essa non vuole fermarsi.

La nuova collezione Primavera-Estate verrà presentata in una modalità nuova, che si allontana dalla convenzionale sfilata, per aprirsi a forme di espressione diverse, non a caso durante tutto l’evento, la scoperta di colori e trend della stagione in arrivo avverrà anche attraverso live performance di danza, momenti itineranti ed improvvisi, a voler coinvolgere chi guarda, a valorizzarne quindi la presenza.

Una parentesi di piacevole leggerezza, in cui la moda si mescola morbidamente ad espressioni artistiche e convivialità, con drink a cura di Rappa Enoteca.

Appuntamento a domenica prossima, 30 Aprile, ingresso libero, da TAG – The Apparel Garden, Polo commerciale, Modica.