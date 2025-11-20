Accoltellato al braccio e alla coscia in strada, individuato l’aggressore

La polizia ha identificato l’uomo che ha ferito con un coltello al braccio e alla coscia un 43enne in via Isidoro La Lumia, a Palermo, lo scorso lunedì. Dopo il ferimento, la vittima è stata portata dai sanitari del 118 in ospedale e sono scattate le ricerche dell’aggressore che è stato identificato grazie alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Dai filmati si nota che il 43 enne era insieme a due amici e stava trascorrendo la serata in un locale. Da dietro è arrivato l’aggressore con il volto coperto che lo ha prima strattonato, poi l’ha ferito con il coltello ed è fuggito via. Sono tuttora in corso approfondimenti.