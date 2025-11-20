Mafia

Mafia, definitiva la condanna a 12 anni di carcere per l’ex deputato Paolo Ruggirello

Ruggirello avrebbe favorito la mafia trapanese in cambio di appoggi elettorali. Dovrà scontare la pena in carcere

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di carcere per l’ex deputato Paolo Ruggirello accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ruggirello dovrà scontare la pena in carcere. Nel 2019 l’ex esponente prima di Pd poi del Mpa era rimasto coinvolto nell’operazione antimafia “Scrigno”.

Il 25 gennaio scorso, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta al politico in primo grado respingendo l’impugnazione della difesa che aveva allora deciso di ricorrere in Cassazione. Le indagini della Procura di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno rivelato gli stretti rapporti del politico con il boss Pietro Virga. Ruggirello avrebbe favorito la mafia trapanese in cambio di appoggi elettorali.

Mafia, definitiva la condanna a 12 anni di carcere per l'ex deputato Paolo Ruggirello
