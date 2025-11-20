Catania

Furti e devastazione durante manifestazione pubblica, due arresti

Sono in corso decine di perquisizioni in diverse province nei confronti di altrettanti indagati per i medesimi fatti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Devastazione e saccheggio, danneggiamento, imbrattamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, lancio di bottiglie incendiarie, commessi nel corso di una pubblica manifestazione. Sono i reati contestati, a vario titolo, a due indagati arrestati da agenti della sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Catania.

Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura del capoluogo etneo. Sono in corso decine di perquisizioni in diverse province nei confronti di altrettanti indagati per i medesimi fatti. I dettagli dell’operazione, denominata Ipogeo, saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sala riunioni della Procura.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, definitiva la condanna a 12 anni di carcere per l’ex deputato Paolo Ruggirello
Catania

Operazione “Parco giochi”, 10 arresti per traffico di droga 
Porto Empedocle

Ong sbarca a Porto Empedocle, 5 donne trasferite in ospedale
Cultura

“Talk e applausi”, il teatro Pirandello inaugura il dialogo con il pubblico
Catania

Furti e devastazione durante manifestazione pubblica, due arresti
di Giuseppe Castaldo

Il “casolare del piacere” a Licata: chi sono gli indagati e come nasce l’inchiesta (NOMI)
banner italpress istituzionale banner italpress tv