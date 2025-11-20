Coppa Italia, l’Akragas vola agli ottavi di finale 

L’Akragas supera la Margheritese anche nel ritorno e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione con il successo per 1-2 allo Stadio Comunale di Santa Margherita Belice.

La gara si sblocca al 70’ grazie a Ten Lopez, che firma il vantaggio biancazzurro. La Margheritese trova il pareggio all’85’ con Pisciotta, sfruttando una situazione in area che riapre il match.

Nel finale, dopo una partita tirata e spezzettata da molti scontri di gioco e diversi cambi, l’Akragas torna avanti: al 92’ è Gambino a mettere dentro il gol decisivo che vale vittoria e qualificazione. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Seby Catania chiude la doppia sfida con due successi e prosegue il proprio cammino in Coppa Italia.

A fine gara hanno commentato la sfida mister Seby Catania, capitan Cipolla, il bomber Gambino e il direttore generale Giancarlo Rosato, soddisfatti per il risultato e per la prova di carattere del gruppo.

Dopo il rientro dalla trasferta di Coppa, l’Akragas SLP si è ritrovata per una serata conviviale insieme al presidente Salvatore La Porta, al direttore generale Giancarlo Rosato, a mister Seby Catania e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Un momento semplice, vissuto con il sorriso, per festeggiare non solo il passaggio agli ottavi di Coppa Italia, ma anche la 13ª vittoria consecutiva tra campionato e coppa: un percorso straordinario che parla di lavoro, unità e spirito di gruppo. Oggi giorno di riposo, domani ripresa degli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato. Domenica si gioca in trasferta contro il Santa Croce Soccer.