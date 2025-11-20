Porto Empedocle

Ong sbarca a Porto Empedocle, 5 donne trasferite in ospedale

Due sono in avanzato stato di gravidanza, altrettante hanno gravi ustioni sul corpo e una era in forte stato d'ansia

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Cinque donne, fra i 50 migranti sbarcati ieri dalla nave ong Louis Michel a Porto Empedocle, sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Due sono in avanzato stato di gravidanza, altrettante hanno gravi ustioni sul corpo e una era in forte stato d’ansia.

Il gruppo di somali, eritrei, siriani e sudanesi – composto da 26 donne, sei minorenni accompagnati e tre senza alcun familiare o conoscente – è stato soccorso dalla nave ong a cui è stato assegnato il porto sicuro di Porto Empedocle. La maggior parte dei migranti, al momento dello sbarco, presentava disturbi fisici e forte disidratazione.

