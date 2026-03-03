Palermo

Bruciati 4 furgoni a commerciante, lo scorso anno denunciò i suoi estorsori

Lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo un'aggressione e le richieste di pizzo

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Un incendio è divampato in un parcheggio in via Antonio Saetta, a Palermo, dove le fiamme hanno distrutto quattro furgoni parcheggiati. L’attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un’officina e che lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo un’aggressione e le richieste di pizzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. I primi hanno spento le fiamme i secondi stanno accertando le cause del rogo.

