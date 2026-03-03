Palermo

Fermati per un controllo aggrediscono i carabinieri: due arresti

Un 42enne e un 24enne sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri a Palermo, in due distinti interventi, per resistenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Un 42enne e un 24enne sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri a Palermo, in due distinti interventi, per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto in via Dante, dove i militari hanno notato il 42enne, pregiudicato, nei pressi di una rivendita di tabacchi, che alla loro vista ha tentato di coprirsi parzialmente il volto. Sottoposto a controllo è risultato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e quando ha compreso che i carabinieri stavano procedendo alla contestazione delle violazioni, è andato su tutte le furie aggredendo e spintonando i militari nel tentativo di fuggire. E’ stato immediatamente bloccato e arrestato. Il 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in viale Di Vittorio e durante la perquisizione è stato trovato con una dose di crack. Dopo aver aggredito i militari che gli hanno sequestrato la droga, ha tentato di fuggire. Anche in questo caso è stato bloccato e arrestato. Entrambi gli arresti sono convalidati dal gip di Palermo.

