Trapani

In possesso di droga non si ferma all’Alt carabinieri, arrestato

Un giovane di 26anni deve rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un giovane trapanese di 26 anni originario del capoluogo per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 

I militari dell’Arma, durante un servizio notturno, hanno intimato l’ALT al 26enne che viaggiava a bordo della propria autovettura lungo la via Virgilio. L’uomo non si sarebbe fermato per l’identificazione dandosi alla fuga con manovre ad alta velocità pericolose per sè e per gli altri utenti della strada. Dopo poco decideva di abbandonare l’auto proseguendo la fuga a piedi venendo cosi bloccato e perquisito dai Carabinieri che rinvenivano occultate sulla persona dosi di hashish e crack poste sotto sequestro. 

Già lo scorso mese di ottobre il 29enne era stato tratto in arresto perché sorpreso a spacciare durante la detenzione domiciliare.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Bruciati 4 furgoni a commerciante, lo scorso anno denunciò i suoi estorsori
Palermo

Fermati per un controllo aggrediscono i carabinieri: due arresti
Agrigento

Mandorlo in fiore, ecco il programma della kermesse dal 7 al 15 marzo
Apertura

Xidy, ecco perché Giuseppe Sicilia è ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Favara
Trapani

In possesso di droga non si ferma all’Alt carabinieri, arrestato
Apertura

In casa con panetto di hashish e pistola clandestina, arrestato 43enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv