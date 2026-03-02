Mafia, è morto il boss Nitto Santapaola

E’ morto nel carcere milanese di Opera, il boss catanese Benedetto “Nitto” Santapaola, 87 anni, dove era detenuto in regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l’autopsia. Noto esponente della criminalita’ organizzata catanese e siciliana e’ stato considerato uno dei principali capi di Cosa Nostra a partire dagli anni Settanta. Nato a Catania nel 1938, e’ stato a lungo il leader del clan Santapaola-Ercolano, influente nel territorio etneo.

E’ stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari per reati di associazione mafiosa, omicidio e traffico di droga. Arrestato nel 1993 dopo anni di latitanza, e’ stato condannato a diversi ergastoli. La sua figura e’ spesso citata nelle indagini e nei processi legati alla stagione delle stragi mafiose che hanno segnato l’Italia tra gli anni Ottanta e Novanta. E’ ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l’attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L’arresto un anno piu’ tardi, dopo una lunga latitanza.