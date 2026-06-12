Cessioni di cocaina, 4 arresti della Squadra mobile

Circa 30 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e quasi 1.600,00 euro in banconote e monete di vario taglio: e’ il bilancio di una serie di interventi della squadra mobile palermitana sul fenomeno della cessione minuta di droga, culminati in quattro arresti in flagranza di reato. Lo scorso 22 maggio un giovane e’ stato bloccato per un controllo in via Dante. Il 28enne palermitano e’ stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina; nella mattina del 23 maggio nei pressi di via Conte Ruggero gli agenti sono intervenuti bloccando due uomini: l’acquirente e’ stato trovato in possesso di due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre ilo spacciatore, identificato per un 65enne palermitano e’ stato trovato in possesso di 530 euro in denaro contante suddiviso in banconote di vario taglio.

L’1 giugno un 31enne palermitano e’ stato sorpreso mentre spacciava in piazza Principe di Camporeale: l’acquirente ha consegnato spontaneamente la cocaina, il pusher e’ stato invece trovato in possesso di denaro contante in banconote di vario taglio pari a 940 euro che, ritenuto provento dell’attivita’ di spaccio e’ stato posto sotto sequestro. Inoltre, la perquisizione e’ stata estesa alla sua abitazione dove sono state rinvenute e sequestrate ulteriori 22 dosi di cocaina e materiale per il suo confezionamento. Lo scorso 5 giugno, infine, poliziotti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile nel transitare per Piazza del Carmine, all’interno del popoloso quartiere “Ballaro'”, hanno notato un giovane, conosciuto loro per pregressi precedenti di polizia in materia di stupefacenti sostare con fare circospetto.

Dopo pochi istanti un uomo a bordo di bicicletta si e’ avvicinato al sospettato elargendogli una banconota da 10 euro e ricevendo in cambio un involucro in cellophane, preso dal sospettato tra le fessure di un muro. I poliziotti sono intervenuti: l’uomo sopraggiunto a bordo di bicicletta ha gettato a terra l’involucro precedentemente ricevuto dal giovane, ma i poliziotti lo hanno prontamente recuperato: dentro c’era la cocaina. Addosso al giovane invece e’ stato trovato denaro contante pari a 115 euro, che ritenuto provento dell’attivita’ di spaccio e stato posto sotto sequestro. Nell’intercapedine del muro c’erano altre 6 dosi.