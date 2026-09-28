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Colpi di pistola contro un’abitazione a Licata, indaga la Polizia

L'episodio ha interessato la casa di un quarantenne già noto alle forze dell'ordine

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tre colpi di pistola sono stati esplosi contro il prospetto e una finestra di un’abitazione in via Torregrossa, a Licata. L’episodio ha interessato la casa di un quarantenne già noto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Licata, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto; a supporto è intervenuta anche la Polizia scientifica, impegnata nei rilievi sul luogo dell’episodio e nella ricerca di eventuali elementi utili alle indagini.

L’accaduto desta preoccupazione tra i residenti, anche alla luce di altri recenti episodi avvenuti nelle settimane scorse ad Agrigento, dove nel giro di poche ore, si erano verificati due distinti episodi di colpi d’arma da fuoco contro le abitazioni di due famiglie: uno in via Dante e l’altro in via Garibaldi.

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