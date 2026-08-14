Palermo

Cocaina murata in una parete, arrestato 63enne

Nascosta all'interno di un vano ricavato sul retro di una tavola di legno, avvitata alla parete della veranda

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Cocaina murata. E’ quanto trovato dai carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato un 63enne residente nella frazione Aquino di Monreale, nel Palermitano, per detenzione ai fini di spaccio. I militari della Stazione di Monreale, supportati dal Nucleo Cinofili di Villagrazia di Palermo, con il cane antidroga Dea, sono intervenut dopo aver monitorato la cessione di una dose di cocaina a un acquirente 57enne, fermato a bordo della propria auto e segnalato alla prefettura di Palermo quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Grazie al fiuto di Dea, i militari hanno sequestrato 25 dosi di cocaina e un bilancino di precisione, che erano stati nascosti all’interno di un vano ricavato sul retro di una tavola di legno, avvitata alla parete della veranda del 63enne, e ulteriori 2 involucri della medesima sostanza in un analogo nascondiglio, ricavato dietro un’altra tavola, agganciata al muro di una dependance esterna all’abitazione. Inoltre, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro vario materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 2.300 euro. Il 63enne, considerati anche i precedenti specifici, e’ stato recluso al Pagliarelli di Palermo.

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