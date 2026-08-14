Scoperta evasione fiscale da 650 mila euro nel settore della scuola paritaria

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una societa’ cooperativa che gestisce istituti scolastici paritari con sedi a Cefalu’ e Termini Imerese, constatando redditi non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro e imposte evase per circa 660 mila euro. L’attivita’ trae origine dagli esiti di una precedente indagine, svolta dai carabinieri di Cefalu’ per i reati di caporalato, estorsione e truffa i cui sviluppi hanno consentito ai finanzieri del Gruppo di Termini Imerese di approfondire i connessi profili di natura fiscale, ricostruendo un sistema di irregolarita’ nella gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti tributari della societa’.

Sarebbe emerso un meccanismo secondo cui parte delle retribuzioni, pur risultando formalmente corrisposte, sarebbero state successivamente restituite dai lavoratori alla societa’, consentendo a quest’ultima di conseguire indebiti vantaggi anche sotto il profilo fiscale e danneggiando oltre 150 lavoratori tra docenti e personale amministrativo scolastico. Le verifiche avrebbero, inoltre, fatto emergere la simulazione di prestazioni di volontariato in luogo di regolari rapporti di lavoro e l’indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall’Unione europea. Le Fiamme gialle hanno segnalato alla procura della Repubblica di Termini Imerese l’amministratore della societa’ per dichiarazione infedele, nonche’ la cooperativa per la responsabilita’ amministrativa degli enti, avanzando contestualmente richiesta di sequestro preventivo per circa 105 mila euro.