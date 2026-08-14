Akragas, mister Cammarata: “Il gruppo risponde, buone indicazioni contro il Gela”

Con la sgambata sul campo di Riesi si chiude la prima fase della preparazione dell’Akragas SLP targata Fabrizio Cammarata. Giorni di lavoro intenso, carichi importanti e prime indicazioni per il tecnico biancazzurro, che può tracciare un bilancio positivo del percorso compiuto fin qui.

Dopo le prime sedute al “Totò Russo” di Aragona, dallo scorso 3 agosto la squadra ha proseguito la preparazione con il ritiro di Piazza Armerina, con base logistica presso l’Hotel Villa Romana. Gli allenamenti si sono svolti ad Aidone, sul terreno di gioco del campo sportivo “Nuccio Malaponti”: giorni preziosi non soltanto sotto il profilo atletico e tattico, ma anche per favorire la conoscenza tra vecchi e nuovi e costruire quello spirito di gruppo sul quale Cammarata ha insistito sin dal suo arrivo. «Siamo ancora all’inizio e abbiamo tanto da lavorare – spiega Cammarata – ma sono veramente contento per l’impegno dei ragazzi e per il lavoro che abbiamo svolto in questa prima fase della preparazione. Sono stati sottoposti a carichi importanti, ma quello che conta è arrivare pronti all’inizio del campionato».

Indicazioni incoraggianti sono arrivate anche dal test contro il Gela, formazione di categoria superiore, disputato allo stadio “XI Martiri” di Riesi davanti a una bella cornice di pubblico. «Ho avuto buone indicazioni anche dall’amichevole – sottolinea il tecnico –. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto e hanno messo in campo tutto il loro impegno e la voglia di farsi conoscere. In questa fase il risultato conta relativamente: dobbiamo lavorare, crescere e capire dove possiamo migliorare». Per la seconda amichevole della pre-season 2026/2027, a Riesi era presente anche la dirigenza biancazzurra al completo, insieme a diversi tifosi akragantini che hanno voluto seguire da vicino la squadra.

Contro il Gela, Cammarata ha schierato inizialmente Astorino, Rossi, Solazzo, Di Romana, Cipolla, Fragapane, Casucci, Osvaldo, Lopez, Ledesma e Giorgio, dando poi spazio nel corso della ripresa anche a Caramanno e Brugaletta in difesa.

A firmare la rete dell’Akragas è stato Ten Lopez. Al triplice fischio, applausi per tutta la squadra da parte del pubblico presente sugli spalti, a testimonianza dell’entusiasmo che sta accompagnando i primi passi della nuova Akragas. Archiviata questa prima fase, per i biancazzurri è arrivato il momento di qualche giorno di riposo in coincidenza con Ferragosto. La squadra tornerà al lavoro lunedì 17 agosto, quando riprenderà la preparazione e inizierà una nuova fase del percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali. Il lavoro è ancora lungo, come sottolineato dallo stesso Cammarata, ma le prime risposte sono arrivate: disponibilità al sacrificio, intensità e voglia di conquistarsi un posto nell’Akragas che verrà.