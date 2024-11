Controllo del territorio a Monreale, 4 denunce

Una sessantina di persone e 34 veicoli sono stati controllati nell’ambito di un servizio straordinario dei carabinieri della Compagnia di Monreale finalizzato in particolare alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, quattro persone sono state denunciate: una 49enne, agli arresti domiciliari, è stata denunciata per evasione in quanto sorpresa fuori della sua abitazione senza un giustificato motivo; due automobilisti sono risultati positivi all’alcool test e un’altra automobilista è stata denunciata perché alla guida senza patente. Due persone, di 31 e 35 anni, sono invece state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish e pertanto segnalate alla prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti.