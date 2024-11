Dottoressa del Pronto soccorso presa a pugni in faccia all’ospedale Villa Sofia

Una dottoressa è stata aggredita da un paziente all’ospedale Villa Sofia a Palermo. L’uomo, un quarantenne, ha colpito al volto il medico in servizio al pronto soccorso con un pugno. E’ stato denunciato. Provvidenziale l’intervento di una guardia giurata della Ksm che ha bloccato il paziente, seguito dagli specialisti del servizio per le tossicodipendenze, fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno identificato e scortato fuori dall’ospedale.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo aveva passato la notte a Villa Sofia. Non appena i medici hanno proposto la consulenza psichiatrica, l’aggressore ha iniziato a inveire contro la dottoressa di 39 anni, minacciandola di morte e provando a colpirla. Alcuni pugni non sono andati a segno solo grazie all’intervento di una guardia giurata che ha parato i colpi con il corpo bloccando l’aggressore sino all’arrivo di una pattuglia del nucleo radiomobile dell’Armr. La direzione sanitaria ha sporto denuncia contro di lui per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.