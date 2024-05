Droga e munizioni da guerra allo Zen di Palermo, un arresto 

Arrestato dalla polizia di Stato un 27enne, del quartiere Zen, per detenzione di munizionamento da guerra e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Esiti di serrate indagini e riscontri condotti dai poliziotti del commissariato San Lorenzo e della Squadra mobile coadiuvati nell’attivita’ da personale dei cinofili dell’Upgsp, nel contesto di una attivita’ investigativa partita da un episodio avvenuto qualche giorno prima. La sera del 3 maggio poliziotti, su disposizione della centrale Operativa, si erano diretti in via De Gobbis, dove era stata segnalata l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco contro una palazzina. Sul posto gli agenti, all’intersezione con via Patti, hanno sequestrato 8 bossoli, di cui uno inesploso, appartenenti a due armi differenti. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che alcuni colpi esplosi avevano raggiunto due appartamenti di una palazzina senza ferire nessuno. Nella giornata del 4 maggio, si e’ giunti all’interno di un’abitazione nei pressi di via Patti dove si sospettava potessero essere detenute armi non regolarmente denunciate: all’interno della camera da letto, nel ripiano di un armadio, tra gli indumenti, c’era un sacchetto di plastica con ulteriori due involucri in carta ognuno dei quali contenenti 19 proiettili (3 del tipo 357 magnum e 16 del tipo cal. 7.65 Parabellum); un panetto di 50 grammi di hashish; un bilancino di precisione ed altro materiale atto al confezionamento. Indagini sono in corso per chiarire i contorni relativi all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco e per stabilire eventuali collegamenti con l’arrestato.