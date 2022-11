Droga, in casa con 70 dosi di crack: arrestato

Circa 70 dosi di crack in casa. I carabinieri della Compagnia di Carini, nel Palermitano, hanno arrestato un uomo di 41 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’appartamento è stato trovato anche il necessario per la pesatura e il confezionamento della droga, nonché 400 euro in contanti. L’uomo ha patteggiato la pena ed è stato condannato a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa.