Droga, pistola e cartucce: arrestato pusher

Una pistola Steyr 9mm, 93 cartucce e 18 dosi di stupefacente di vario tipo tra crack, cocaina e hashish. E’ l’esito di un controllo dei finanzieri del comando provinciale di Palermo su un uomo fermato mentre vendeva droga nel quartiere Ballarò.

Addosso, i militari gli hanno trovato una dose di crack e una di hashish, mentre altre 10 dosi di crack per un totale di 1,3 grammi, 1 grammo di cocaina e 5 dosi di hashish per un totale di 5 grammi sono state ritrovate nel nascondiglio utilizzato dall’uomo per rifornirsi della droga.

I finanzieri hanno anche perquisito la casa del pusher dove, in una valigetta nascosta in una camera, hanno trovato una pistola calibro “steyr 9mm” e 93 cartucce. L’uomo, privo di porto d’armi, è stato arrestato per la detenzione illegale dell’arma e delle munizioni e per spaccio e portato nel carcere Pagliarelli. La convivente dell’uomo è stata denunciata per la detenzione dell’arma e delle cartucce.