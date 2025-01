Esce per una passeggiata, 77enne trovata morta in un bosco: disposta autopsia

Uscita per fare una passeggiata a Castelbuono (Palermo), una donna di 77 anni, Vincenza Genchi, è stata trovata morta in un bosco, dopo ore di ricerche, nei pressi del ponte dello Scondito. Le ricerche della donna sono iniziate nelle prime ore del mattino, su segnalazione della figlia.

La prefettura ha attivato il piano per le persone scomparse, mobilitando unità di ricerca, squadre cinofile specializzate e numerosi volontari. L’impiego dei cani da ricerca e il coordinamento tra le diverse squadre hanno permesso di localizzare il corpo della donna. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per accertare le cause della morte. La procura di Termini Imerese ha disposto l’autopsia.