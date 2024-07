Gdf, il colonnello Pappalardo nuovo comandante Pef di Palermo

In data odierna, nella Caserma “Vincenzo Mazzarella” della Guardia di Finanza di Palermo, alla presenza del Comandante Provinciale, Gen. B. Domenico Napolitano, e di una folta rappresentanza di Ufficiali e militari appartenenti ai Reparti alla sede, si è svolta la cerimonia di cessazione/assunzione della carica del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, tra il Col. t. ST Gianluca Angelini e il Col. t. SPEF Carlo Pappalardo.

Il Col. t. ST Gianluca Angelini, al termine di cinque anni di servizio al vertice del Nucleo Pef, si accinge ad assumere il prestigioso incarico di Comandante Provinciale di Parma e in tale occasione ha espresso gratitudine ai finanzieri di ogni ordine e grado per gli eccezionali risultati di servizio conseguiti in questo periodo, esprimendo loro sentimenti di stima e sincero affetto, nonché ha formulato sentiti auguri al Comandante Col. t. SPEF Carlo Pappalardo per il delicato incarico che si appresta ad assumere.

Il Col. t. SPEF Carlo Pappalardo è nato a Napoli il 24 aprile del 1979, è coniugato, ha due figli e proviene dal Comando Generale dove ha prestato servizio per 5 anni.

Nel corso della sua carriera è stato assegnato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, dove si è occupato prevalentemente di inchieste per reati contro la Pubblica Amministrazione. Ha altresì ricoperto l’incarico di Comandante della Compagnia di Sesto San Giovanni, di Comandante del Nucleo Operativo di Bologna e, prima ancora, di Comandante della Tenenza di Imola.

Titolato ‘Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria, è laureato in Giurisprudenza e in Economia e Management.