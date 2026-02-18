Favara, inaugurato il Giardino del Monumento ai Caduti di Piazza Cavour

Si è svolta questa mattina a Favara la cerimonia di inaugurazione del Giardino del Monumento ai Caduti di Piazza Cavour, spazio restaurato e restituito alla città grazie all’intervento dell’amministrazione comunale e al contributo dell’associazione culturale Penna Sottile.

La cerimonia di inaugurazione con la deposizione di una corona dall’alloro in onore dei Caduti di tutte le guerre, coordinata dal presidente dell’associazione Penna Sottile, Giuseppe Crapanzano, era stata programmata in un primo momento per il 4 Novembre, rinviata per il maltempo, fu riprogrammata per la Giornata della Memoria e del Ricordo. Ma anche in questa occasione gli organizzatori furono costretti ad annullare l’evento per la pioggia.

Oggi finalmente la cerimonia si è tenuta, ed ha registrato la presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, del sindaco Antonio Palumbo, del comandante della Tenenza dei Carabinieri luogotenente Paolino Scibetta, di rappresentanti di associazioni e di un picchetto che ha reso gli onori militari.