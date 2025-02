Anziano morto dopo essere stato aggredito da due cani, tragedia a Bagheria

Tragedia a Bagheria. Un uomo – Salvatore Maggiore – e’ morto in seguito all’aggressione di cani in contrada Malfitano, a Bagheria. Lo riferisce il Comune del grosso centro del Palermitano. E’ accaduto intorno alle 13 e la vittima sarebbe un vicino del proprietario dei cani. L’uomo attaccato mortalmente dai cani aveva 84 anni. Gli animali che lo hanno aggredito erano due, un maschio e una femmina di razza Corso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e, a supporto, una pattuglia della polizia municipale. Intervenuta anche un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso e’ stato vano. Il magistrato e’ stato allertato e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilita’. L’amministrazione Comunale esprime “il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell’uomo e si stringe al dolore dei familiari”.