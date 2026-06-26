Palermo

Incendio doloso ad un pub, 4 misure cautelari 

Il "mandante" e istigatore del danneggiamento sarebbe il 61enne, ex socio dell'attività commerciale che aveva avuto tensioni con il titolare

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Gli agenti della V sezione della squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di 4 palermitani, di 34, 48, 52 e 61 anni. Per i primi due è stato disposto il carcere, per il terzo i domiciliari e, nei confronti dell’ultimo, l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il rogo alla Farmacia Alcolica a Palermo il gip ha disposto l’ordinanza cautelare in carcere per Giuseppe Terranova, 34 anni, e Vincenzo Romeo, 48 anni. Arresti domiciliari per Benito Morana, 52 anni e l’obbligo di dimora e di presentazione alla pg per Francesco Damiani, 61 anni.

Le indagini sono partite dopo il rogo doloso appiccato alla Farmacia Alcolica in via Alloro, il 19 agosto 2024. Determinanti sono stati i sistemi di videosorveglianza. E’ stato mappato il percorso compiuto, la notte dell’attentato, dalla vettura con a bordo gli autori immortalati nei video, e sono stati intercettati i dialoghi dei presunti responsabili. Il “mandante” e istigatore del danneggiamento sarebbe il 61enne, ex socio dell’attività commerciale che aveva avuto tensioni con il titolare. Gli esecutori materiali sarebbero stati il 34enne e il 48enne.

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