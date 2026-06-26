Evade dai domiciliari e si spaccia per il fratello, arrestato

Alla richiesta di nome e cognome si è spacciato per il fratello, pensando così di eludere il controllo e non far risultare che fosse evaso dai domiciliari. Per questi motivi la polizia di Catania ha arrestato un 41enne, identificato nei giorni scorsi mentre stava litigando con la moglie. Sono intervenuti gli agenti delle Volanti, trovandolo in palese stato di ebrezza. L’uomo si sarebbe dovuto trovare al suo domicilio, nella zona di via Acquicella Portorecluso, per un reato di droga, ma le verifiche effettuate sul posto hanno permesso di accertare come si stesse spacciando per il fratello. È stato arrestato per evasione e denunciato per false generalità. Si trova nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.