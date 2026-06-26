L’opera “Il silenzio Ereditato” di Teresa Letizia Bontà vola a New York

La fotografa licatese Teresa Letizia Bontà tra i 40 artisti selezionati le cui opere saranno proiettate il 7 settembre su un maxi-schermo nel cuore di Times Square, New York.

“Tra tutte le fotografie che avrei potuto portare, ne ho scelta una soltanto. “Il Silenzio Ereditato”. Perché non racconta solo una storia. Custodisce una memoria”, dice la fotografa Bontà. “È il silenzio che attraversa le generazioni, quello che si eredita senza averlo mai scelto, quello che abita i corpi, gli sguardi e i gesti. Un silenzio che, paradossalmente, ha una voce potentissima. Portare quest’opera oltre l’oceano significa portare con me la mia terra, la Sicilia, le sue radici, le sue contraddizioni, la mia ricerca artistica e tutte le donne che hanno imparato a parlare anche quando il mondo chiedeva loro di tacere. Per un giorno, nel cuore di Manhattan, quel silenzio diventerà visibile. E forse, proprio perché finalmente visto, smetterà di essere soltanto silenzio”, ha concluso.