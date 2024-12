La caserma dei carabinieri di Corleone compie 90 anni, la cerimonia 

Sì è svolta oggi a Corleone la cerimonia commemorativa del 90° anniversario dell’inaugurazione della Caserma sede del Comando Compagnia. Alle ore 09:30, è stata collocata nell’androne della struttura militare, una targa commemorativa marmorea concessa dall’Amministrazione Comunale Corleonese, alla presenza del Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, del Tenente Colonnello Giulio Modesti, Comandante del Gruppo di Monreale, del Comandante della Compagnia Capitano Daniele Giovagnoli, del Sindaco di Corleone Dott. Walter RA’, delle autorità civili e militari, di una rappresentanza della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Vasi”.

Durante la cerimonia il Cappellano Militare Don Salvatore Falzone, ha officiato un momento di preghiera in favore dei presenti e, il Generale di Brigata Luciano Magrini accompagnato dal Sindaco di Corleone, ha scoperto la targa sulla quale è stato inciso “a perpetua memoria di tutti i Carabinieri che con senso del dovere, spirito di sacrificio e abnegazione hanno prestato servizio tra le mura di questa storica caserma. L’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione Comunale di Corleone in occasione del 90° anniversario dell’inaugurazione. Corleone, 16 dicembre 2024”. Il sindaco di Corleone, nel suo intervento, ha voluto ringraziare l’Arma dei Carabinieri e tutte le forze di polizia per il costante lavoro svolto nel territorio sin dall’Unità d’Italia.

Nel suo discorso, il Generale di Brigata Luciano Magrini, dopo aver ringraziato il Sindaco di Corleone e tutti i presenti, ha valuto ricordare il percorso evolutivo della comunità corleonese che, ha legato la sua storia a personaggi di spicco della criminalità organizzata. Ha evidenziato altresì’, come il costante servizio dell’Arma dei Carabinieri che a Corleone, già dal 1949 ha visto impiegato l’allora Capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ereditò ben 74 omicidi e, di tutte le Forze di Polizia, sia stato l’unico rimedio per scardinare e avviare un percorso di legalità che oggi contraddistingue il territorio. Si è poi rivolto ai giovani studenti ricordando loro, che i Carabinieri sono amici e che loro, rappresentano il futuro sano della nostra società.