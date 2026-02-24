Francesco Sandirocco: “l’Arte come riflesso dell’Anima” in mostra ad Agrigento 

Agrigento dal 1 al 20 marzo 2026, la suggestiva cornice della Cappella di Santa Sofia (adiacente all’ingresso del Teatro Pirandello di Agrigento) ospiterà l’attesa mostra dell’artista Francesco Sandirocco. L’evento, patrocinato dal Comune di Agrigento, rappresenta un’occasione unica per immergersi dal vivo nell’universo creativo dell’autore, già delineato nel suo spazio digitale come un percorso tra opere, emozioni e visioni.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 1 marzo alle ore 18:00 presso la Cappella di Santa Sofia, momento che segnerà l’apertura di questo importante appuntamento culturale per la città.

La filosofia che guida l’intera produzione di Sandirocco, e che trova ampio risalto nella presentazione della sua attività, è il concetto di “arte come riflesso dell’anima”. Le opere in mostra non sono intese come semplici oggetti estetici, ma come frammenti di un’indagine interiore che mira a coinvolgere l’osservatore in un dialogo emotivo profondo e personale.

Il sito dell’artista anticipa la ricchezza di questo viaggio visivo, invitando i visitatori a scoprire come il colore e la forma possano trasformarsi in espressioni tangibili dello spirito. La mostra, curata da Rino Sabella, presso la Cappella di Santa Sofia permetterà di toccare con mano questa poetica, offrendo una selezione curata di lavori che spaziano tra suggestioni oniriche e riflessioni esistenziali.