Amministrative, Santino Lucia candidato a sindaco di Siculiana

I gruppi politici e civici che oggi compongono la coalizione hanno avanzato, in modo unitario e convinto, la proposta di candidatura a Sindaco di Siculiana di Santino Lucia, riconoscendone il profilo di equilibrio, competenza e capacità di unire sensibilità diverse. La scelta è maturata al termine di un confronto serio e costruttivo tra le varie componenti, accomunate dalla volontà di costruire un progetto amministrativo credibile e orientato al futuro. Dopo un’attenta riflessione e un dialogo approfondito con le forze coinvolte, Santino Lucia ha sciolto la riserva, accettando la candidatura per senso di responsabilità e per amore verso la comunità siculianese.

A sostenerlo si è formata un’alleanza ampia, coesa e rappresentativa del territorio. Ne fanno parte il gruppo guidato dal Consigliere Comunale Davide Lauricella e dall’ex Sindaco Leonardo Lauricella; il gruppo dell’ex Sindaco Giuseppe Sinaguglia, garanzia di visione amministrativa e conoscenza delle dinamiche comunali; i gruppi politici di Vincenzo Modica Amore, espressione delle nuove istanze civiche e sociali; e quelli facenti capo a Salvatore Guarragi, al dott. Marco Bonsignore e a Domenico Marsala, già ex assessori. Si tratta di un progetto che unisce esperienza e rinnovamento, radicamento nel territorio e apertura al cambiamento. Le diverse componenti hanno scelto di mettere da parte ambizioni personali per costruire una squadra compatta, determinata a lavorare per una Siculiana più efficiente, più trasparente, più pulita e più attrattiva dal punto di vista turistico.

Un vero patto con i cittadini, fondato su responsabilità, concretezza e visione, con l’obiettivo di restituire alla città il ruolo che merita nel panorama provinciale e regionale.