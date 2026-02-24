Dopo il ciclone Harry la spiaggia di Maddalusa piena di rifiuti e carcasse di animali

Ultime Notizie

”Il ciclone Harry, le piogge intense e le forti mareggiate hanno scaricato nella spiaggia della babbaluciara e di Maddalusa rifiuti di ogni genere, comprese carcasse di animali morti. Diverse associazioni ambientaliste si stanno organizzando per poter effettuare una grande operazione di pulizia, prima che arrivi l’estate.” Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico agrigento

