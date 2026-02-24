Scontro tra quattro auto lungo la Palermo-Mazara del Vallo: due feriti

Violento scontro questa mattina lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, precisamente all’interno della seconda galleria poco prima dello svincolo per Capaci, in direzione Trapani. Il sinistro ha visto coinvolti quattro veicoli, e due feriti entrambi trasferite in ospedale per gli accertamenti di rito; fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Ad occuparsi della dinamica del sinistro la Polizia Stradale; traffico in tilt si consigliano percorsi alternativi per chi è diretto verso l’aeroporto o la provincia trapanese.