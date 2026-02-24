Ultime Notizie

Scontro tra quattro auto lungo la Palermo-Mazara del Vallo: due feriti

Traffico paralizzato

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Violento scontro questa mattina lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, precisamente all’interno della seconda galleria poco prima dello svincolo per Capaci, in direzione Trapani. Il sinistro ha visto coinvolti quattro veicoli, e due feriti entrambi trasferite in ospedale per gli accertamenti di rito; fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Ad occuparsi della dinamica del sinistro la Polizia Stradale; traffico in tilt si consigliano percorsi alternativi per chi è diretto verso l’aeroporto o la provincia trapanese.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Dopo il ciclone Harry la spiaggia di Maddalusa piena di rifiuti e carcasse di animali
Ultime Notizie

Scontro tra quattro auto lungo la Palermo-Mazara del Vallo: due feriti
Cultura

Francesco Sandirocco: “l’Arte come riflesso dell’Anima” in mostra ad Agrigento 
Politica

Amministrative, Santino Lucia candidato a sindaco di Siculiana
Sicilia

Sul traghetto con 4 chili di cocaina, arrestati due corrieri 
Caltanissetta

Minacce e botte alla moglie dal 2023, arrestato marito violento
banner italpress istituzionale banner italpress tv