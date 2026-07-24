Palermo

Movida e lavoro nero, scoperti 149 lavoratori irregolari

Le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio ristoranti, discoteche, supermercati e cantieri, scoprendo 149 lavoratori in nero

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Maxi controlli della Guardia di Finanza di Palermo tra i luoghi della movida e le località turistiche della provincia, come Terrasini, Cinisi, Capaci, Isola delle Femmine, Partinico e Borgetto. Le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio ristoranti, discoteche, supermercati e cantieri, scoprendo 149 lavoratori in nero, di cui 5 percettori dell’Assegno di Inclusione.

Nel centro storico capoluogo, durante eventi come il Festino di Santa Rosalia e il concertone del 29 giugno, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno sorpreso 26 locali con 85 dipendenti non regolarizzati. Elevati 232 verbali per violazioni fiscali, tra cui 51 mancati registratori di cassa e 35 partite IVA aperte d’ufficio ad abusivi. Accertati anche 3 furti di energia elettrica per oltre 150 mila euro. Nelle aree costiere e in provincia, più della metà del personale controllato è risultato privo di contratto (64 i lavoratori in nero). Per 10 datori di lavoro è scattata la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell’attività, avendo impiegato oltre il 10% di manodopera irregolare. Contestate infine sanzioni per quasi 220 mila euro legate ai pagamenti degli stipendi in contanti.

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