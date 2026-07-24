Carabiniere accoltellato durante intervento in abitazione, arrestato l’aggressore

Un carabiniere di 25 anni in servizio nel Catanese e’ stato ferito con una coltellata a un fianco durante un intervento la notte appena trascorsa in un’abitazione di Scordia. A chiamare il numero delle emergenze e’ stato un uomo preoccupato perche’ il figlio era fortemente agitato e manifestava propositi di autolesionismo. Il militare e’ stato soccorso e operato all’ospedale di Militello in Val di Catania.

Non e’ in pericolo di vita. L’uomo, su disposizione della Procura di Caltagirone, e’ stato arrestato e condotto in carcere. E’ accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti a offendere. Il militare dell’Arma rimasto ferito era intervenuto sul posto con un collega