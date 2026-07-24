Catania

Carabiniere accoltellato durante intervento in abitazione, arrestato l’aggressore

Un carabiniere di 25 anni e' stato ferito con una coltellata a un fianco durante un intervento la notte appena trascorsa in un'abitazione

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un carabiniere di 25 anni in servizio nel Catanese e’ stato ferito con una coltellata a un fianco durante un intervento la notte appena trascorsa in un’abitazione di Scordia. A chiamare il numero delle emergenze e’ stato un uomo preoccupato perche’ il figlio era fortemente agitato e manifestava propositi di autolesionismo. Il militare e’ stato soccorso e operato all’ospedale di Militello in Val di Catania.

Non e’ in pericolo di vita. L’uomo, su disposizione della Procura di Caltagirone, e’ stato arrestato e condotto in carcere. E’ accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti a offendere. Il militare dell’Arma rimasto ferito era intervenuto sul posto con un collega

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