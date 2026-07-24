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Accusa malore e poi viene investito da un’auto, morto 65enne a Licata

Sono ancora da chiarire gli aspetti della vicenda accaduta la scorsa notte a Licata dove un sessantacinquenne è deceduto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sarebbe stato colto da un malore improvviso e, successivamente, investito da un’auto in corsa. Sono ancora da chiarire gli aspetti della vicenda accaduta la scorsa notte a Licata dove un sessantacinquenne è deceduto lungo via Martinez, all’angolo con piazza Duomo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso cadendo a terra privo di sensi. Subito dopo un’auto in corsa, non accorgendosi del corpo sul selciato, lo avrebbe investito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari. Al via le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. 

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