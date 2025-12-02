Precipita dal quarto piano di uno stabile, anziana morta sul colpo

Un’anziana ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano di uno stabile. L’episodio si è verificato nelle prime ore del giorno, a Palermo in via Mario Orso Corbino. Alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La donna è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda e determinare con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato al drammatico epilogo.