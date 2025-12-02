Palermo
Precipita dal quarto piano di uno stabile, anziana morta sul colpo
Al via le indagini per fare piena luce sulla vicenda
Un’anziana ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano di uno stabile. L’episodio si è verificato nelle prime ore del giorno, a Palermo in via Mario Orso Corbino. Alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme.
Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La donna è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda e determinare con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato al drammatico epilogo.
Redazione
0 commenti