Rapinano turista a Ballarò, 4 arresti

Quattro persone, tra cui tre minorenni, sono stati arrestati dalla polizia di Palermo per una rapina ad un turista americano commessa l’11 febbraio, nel quartiere Ballarò. Il gip del tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il maggiorenne mentre i tre minorenni sono destinatari della misura della custodia cautelare custodiale presso l’Istituto penale minorile emessa dal gip del tribunale per i minori.

L’accusa è di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro avrebbero circondato il turista e, minacciandolo con un coltello ed un taser, dopo averlo colpito, gli avrebbero rubato un orologio Rolex dal valore di 15mila dollari, 800 euro in contanti e il telefono cellulare. Le indagini e le immagini dei sistemi di video sorveglianza hanno permesso di identificare i componenti della banda, maggiorenni e minorenni di nazionalità italiana.