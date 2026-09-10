Il movimento del generale Vannacci arriva a Palma di Montechiaro, costituito il “Comitato Giovani”

Prende ufficialmente vita a Palma di Montechiaro il Comitato Costituente Giovani del movimento politico Futuro Nazionale. La nascita di questa nuova realtà giovanile punta a creare un punto di riferimento solido e strutturato per le nuove generazioni del territorio. A fondare e guidare il Comitato Costituente saranno Paolo Salvato, nel ruolo di Referente, e Flavio Cutaia, in qualità di Vice Referente. La struttura giovanile nasce e si sviluppa in stretta sinergia e con il pieno supporto del Comitato Costituente 1523, guidato dal responsabile cittadino Giuseppe Todaro.

La nascita del Comitato Giovanile risponde all’esigenza di stimolare la partecipazione attiva e il senso civico dei giovani palmesi, offrendo loro uno spazio istituzionale di dialogo, proposta e confronto con la politica locale e regionale.

Tra i principali obiettivi programmatici presi in carico dai referenti figurano: Partecipazione e cittadinanza attiva: Coinvolgere i giovani nei processi decisionali per la valorizzazione del territorio di Palma di Montechiaro.Sviluppo di opportunità locali: Promuovere iniziative culturali, sociali ed economiche volte a contrastare lo spopolamento giovanile e la fuga dei talenti. Integrazione e politiche giovanili: Creare momenti di aggregazione, spazi per lo studio e lo sport, e fungere da ponte tra i bisogni degli studenti, dei giovani lavoratori e le istituzioni locali. Presenza sul territorio: Organizzare incontri periodici, tavoli tematici e giornate di tesseramento per raccogliere le idee e le proposte della cittadinanza.

“La nascita di questo Comitato Costituente rappresenta il primo passo verso un impegno concreto per Palma di Montechiaro”, dichiarano il Referente Paolo Salvato e il Vice Referente Flavio Cutaia. “Vogliamo che i giovani tornino a essere protagonisti del proprio futuro, proponendo soluzioni reali per la crescita sociale e culturale della nostra comunità, lavorando con entusiasmo al fianco del Comitato 1523 guidato da Giuseppe Todaro”.