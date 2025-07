Ruba un e-bike dal cortile di un appartamento: arrestato

È finito in manette il 40enne palermitano che, nei giorni scorsi, ha sottratto una e-bike dal cortile di un appartamento nei pressi di via Sammartino. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato individuato dalla Polizia di Stato, e tratto in arresto nella flagranza del reato di furto in abitazione.

Poliziotti appartenenti al Commissariato di P.S. “Centro”, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su indicazione della Sala Operativa, si sono recati nei pressi di via Sammartino dove un utente, su linea di emergenza 112 Nue, ha segnalato la presenza sospetta di un uomo seduto su un muretto prospiciente il cortile di una abitazione ubicata al piano rialzato di un condominio.

Giunti sul posto gli agenti hanno contattato il richiedente intervento, il quale ha riferito di avere visto l’individuo precedentemente segnalato, uscire dal cortile di un appartamento e raggiungere, attraverso una rampa, i locali box del condominio con al seguito una bicicletta.

Gli agenti hanno pertanto raggiunto l’area indicata e, nel corso della perlustrazione hanno scovato, nascosto all’interno di un box rimasto semi aperto, il sospettato, bloccandolo. Rinvenuta anche la bicicletta che è stata riconsegnata al proprietario.

L’uomo, secondo quanto ricostruito ed accertato dagli agenti, dopo avere scavalcato un cancello che dà accesso ai box condominiali, aveva danneggiato la rete di protezione, facendo accesso all’interno del cortile di un appartamento al piano rialzato. Qui si era impossessato di una bicicletta a pedalata assistita e aveva tentato la fuga attraverso la suddetta rampa. L’intervento degli agenti di polizia lo aveva costretto a nascondersi nei locali box, dove è stato poi scovato.

Il 40enne palermitano, tratto in arresto nella flagranza del reato di furto in abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente ed in attesa del rito della direttissima, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura.

In sede di giudizio l’arresto è stato convalidato