Ruba vestiti al centro commerciale, arrestato

La Polizia ha arrestato un palermitano di 34 anni accusato di furto aggravato in un negozio nel centro commerciale “Forum” di PALERMO. La chiamata ai poliziotti è arrivata da un collega libero dal servizio che si trovava nel centro commerciale. L’agente ha notato l’uomo, che, si è poi scoperto, aveva precedenti per furti, entrare in un camerino di un negozio di abbigliamento e uscire poco dopo senza avere riconsegnato i vestiti che doveva provarsi. Li aveva nascosti sotto il giubbotto e stava fuggendo via. Il ladro è stato bloccato dall’agente che ne seguiva le mosse. Nel frattempo il poliziotto aveva avvisato i colleghi del commissariato Brancaccio.