“Rubavano auto e pezzi di ricambio”, sgominata banda: 4 denunce

I Carabinieri della Stazione di Monreale hanno denunciato in stato di libertà alle Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ed il Tribunale per i Minorenni di Palermo 4 palermitani, di cui 2 minori, sospettati di essere gli autori di una serie di furti di automobili commessi tra settembre e ottobre di quest’anno, a Monreale e Partinico.

Gli indagati, che avrebbero commesso diversi furti di autovetture e di parti meccaniche, sono stati identificati dai Carabinieri anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, presenti nei luoghi dove le autovetture erano state parcheggiate.

I modelli di auto maggiormente presi di mira sono stati le Fiat 500 e le Smart, gli autori erano soliti entrare in azione di notte, approfittando dell’assenza di possibili testimoni. Solo in un’occasione, uno dei proprietari, accortosi del tentativo di furto della sua auto, è riuscito a mettere in fuga i ladri.