Sei auto sono andate a fuoco in corso dei Mille a Palermo. Le fiamme sono partite da una Fiat Panda a metano e hanno coinvolto le altre vetture. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sono in corso da parte dei tecnici del comando provinciale le indagini per risalire alle cause del rogo.