Sfondata la vetrina di Louis Vuitton: rubate borse per 10 mila euro

Furto nella notte nel negozio di lusso Louis Vuitton di Palermo. I malviventi hanno sfondato la vetrina del negozio, nella centralissima via Libertà, usando una grossa mazza di legno e sono riusciti a portare via alcune borse di lusso, del valore di decine di migliaia di euro.

L’allarme è scattato intorno alle cinque, quando è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia. Nel maggio del 2021 i ladri avevano tentato di sfondare la vetrina del negozio griffato con una Fiat Panda, ma in quella occasione il vetro aveva retto all’impatto e i malviventi erano dovuti fuggire. La Fiat Panda era stata rubata e poi abbandonata davanti alla vetrina. I due erano fuggiti senza riuscire a portare via le costose borse che erano esposte in vetrina.

Questa volta, invece, i ladri sono riusciti a sfondare la vetrina e a portare via le borse. La mazza è rimasta a terra. Indagini sono in corso.