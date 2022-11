Sorpresi a bordo di un’auto con 60 metri di cavi di rame rubato: arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 48enne e un 42enne, entrambi misilmeresi, per furto aggravato.

I due uomini, poi risultati percettori di reddito di cittadinanza,sono stati sorpresi dai militari mentre si allontanavano, a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa, con circa 60 metri di cavi di rame di varie sezioni, asportati poco prima da una linea telefonica situata nella strada comunale Eleuterio, nel Comune di Misilmeri.

L’autovettura e l’attrezzatura utilizzata per tranciare e prelevare i cavi sono state sequestrate.

Il 48enne e il 42enne, dopo la convalida dell’arresto da parte del G.I.P. di Termini Imerese, in sede di giudizio direttissimo hanno patteggiato la pena, rispettivamente, di 6 e 8 mesi di reclusione, con sospensione della pena per la prestazione di attività lavorativa non retribuita.