Spaccio di droga a Bagheria, due arresti

Due arresti per droga a Bagheria, nel Palermitano. In carcere è finito un uomo di 27 anni, già sottoposto a una misura di sicurezza. I carabinieri, avendo notato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione, hanno effettuato una perquisizione rinvenendo diverse dosi di hashish, materiale per il taglio e confezionamento, e 500 euro ritenute provento dell’attività di spaccio. In un’altra operazione, i militari hanno arrestato un 22enne trovato in possesso di 30 grammi di hashish diviso in dosi e quasi 350 euro.