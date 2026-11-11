Audio virale su allarme bomba, nessun ordigno trovato negli istituti dell’Agrigentino

Un messaggio vocale diffuso su WhatsApp ha creato preoccupazione tra gli studenti delle scuole superiori di Agrigento e provincia, parlando del presunto ritrovamento di una bomba negli istituti.Il contenuto, privo di indicazioni verificabili e costruito come un passaparola, ha comunque generato allarme tra numerosi adolescenti. Alcuni genitori hanno cercato di ridimensionare la preoccupazione, riconducendo il messaggio a una voce non verificata circolata tra i ragazzi.

Le attività di controllo svolte con il coinvolgimento della Digos e del comando provinciale dei carabinieri hanno escluso, allo stato delle verifiche, la presenza di bombe o di involucri sospetti negli edifici scolastici della provincia. In alcuni casi le ispezioni risultavano ancora in corso, ma non sono arrivate alle forze dell’ordine segnalazioni relative al ritrovamento di un ordigno o di altri oggetti anomali.

L’allarme ricorda episodi precedenti, quando alcune scuole erano state evacuate a causa di segnalazioni poi risultate infondate. Le autorità invitano quindi gli studenti a non diffondere notizie non verificate e a rivolgersi agli adulti o alle forze dell’ordine. Si ricorda inoltre che diffondere annunci su disastri, incidenti o pericoli inesistenti può inoltre configurare il reato di procurato allarme. L’articolo 658 del codice penale prevede, per chi suscita allarme presso l’autorità, enti o persone che svolgono un pubblico servizio, l’arresto fino a sei mesi o un’ammenda da 10 a 516 euro. Al momento, il dato confermato è che nessuna bomba è stata trovata nelle scuole della provincia di Agrigento.