Agrigento

Audio virale su allarme bomba, nessun ordigno trovato negli istituti dell’Agrigentino

Il contenuto, privo di indicazioni verificabili e costruito come un passaparola, ha generato allarme tra numerosi adolescenti.

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Un messaggio vocale diffuso su WhatsApp ha creato preoccupazione tra gli studenti delle scuole superiori di Agrigento e provincia, parlando del presunto ritrovamento di una bomba negli istituti.Il contenuto, privo di indicazioni verificabili e costruito come un passaparola, ha comunque generato allarme tra numerosi adolescenti. Alcuni genitori hanno cercato di ridimensionare la preoccupazione, riconducendo il messaggio a una voce non verificata circolata tra i ragazzi.

Le attività di controllo svolte con il coinvolgimento della Digos e del comando provinciale dei carabinieri hanno escluso, allo stato delle verifiche, la presenza di bombe o di involucri sospetti negli edifici scolastici della provincia. In alcuni casi le ispezioni risultavano ancora in corso, ma non sono arrivate alle forze dell’ordine segnalazioni relative al ritrovamento di un ordigno o di altri oggetti anomali.

L’allarme ricorda episodi precedenti, quando alcune scuole erano state evacuate a causa di segnalazioni poi risultate infondate. Le autorità invitano quindi gli studenti a non diffondere notizie non verificate e a rivolgersi agli adulti o alle forze dell’ordine. Si ricorda inoltre che diffondere annunci su disastri, incidenti o pericoli inesistenti può inoltre configurare il reato di procurato allarme. L’articolo 658 del codice penale prevede, per chi suscita allarme presso l’autorità, enti o persone che svolgono un pubblico servizio, l’arresto fino a sei mesi o un’ammenda da 10 a 516 euro. Al momento, il dato confermato è che nessuna bomba è stata trovata nelle scuole della provincia di Agrigento.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Apertura

Favara, evade dai domiciliari e si apposta sotto casa dell’ex moglie: arrestato 74enne 
Agrigento

L’inchiesta sugli autisti della Tua, no al risarcimento richiesto dall’azienda
Agrigento

Audio virale su allarme bomba, nessun ordigno trovato negli istituti dell’Agrigentino
Cultura

La stagione al Teatro sociale di Canicattì si apre con “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello per la regia di Giampaolo Romania
Favara

Rischio idrogeologico e sismico, la commissione d’inchiesta a Favara e alla Scala dei Turchi
banner italpress istituzionale banner italpress tv