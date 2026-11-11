Caltanissetta

Mancano medici per turno al pronto soccorso, arrivano i carabinieri

Solo successivamente è arrivato un medico che avrebbe dovuto coprire il turno del mattino seguente e si è occupato, da solo, di tutta l'attività nella notte.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

 Non ci sono medici per coprire i turni al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Ieri sera, nella struttura sono arrivati i carabinieri, contattati da alcuni pazienti in attesa. I militari dell’arma hanno acquisito la segnalazione della mancanza di personale. Non c’erano medici per il turno della notte. I due che avevano coperto il turno precedente non possono svolgere servizio nelle ore notturne. Solo successivamente è arrivato un medico che avrebbe dovuto coprire il turno del mattino seguente e si è occupato, da solo, di tutta l’attività nella notte.

Al pronto soccorso del nosocomio gelese c’era l’assessore comunale alla sanità Filippo Franzone, che stava assistendo un familiare. “Ho avuto modo di verificare di persona la grave situazione legata alla mancanza del personale – dice Franzone – i medici smontanti non potevano proseguire, uno a causa di problemi di salute, l’altro non strutturato, quindi non può fare le notti. In ogni caso, sarebbe stato difficile fare due turni consecutivi”. L’Asp di Caltanissetta sta procedendo con concorsi per assunzioni e con la rete formativa per l’impiego di specializzandi.

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