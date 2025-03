Tenta rapina in banca con taglierino, dipendente lo mette in fuga con un ombrello

A mandare in fumo i suoi piani è stata reazione dell’impiegato della banca presa di mira. I carabinieri della stazione di Belmonte Mezzagno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese su richiesta della Procura, nei confronti di un 28enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e accusato adesso di tentata rapina in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, lo scorso 28 gennaio, mentre un complice gli faceva da palo all’esterno dell’istituto di credito, l’uomo sarebbe entrato nella filiale minacciando l’impiegato con un taglierino e intimando di consegnargli il denaro.

L’inaspettata reazione del dipendente, però, a mettere in fuga il malvivente, disarmato dallo stesso impiegato con un ombrello. Grazie anche alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente sul posto, i carabinieri sono riusciti a risalire al 28enne. L’indagato è stato condotto in carcere.