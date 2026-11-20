Si preannuncia una giornata di caos e disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, con manifestazioni, cortei e comizi in 100 citta’. A Roma la conclusione sara’ affidata al segretario generale, Maurizio Landini. Allo stop di 24 ore aderiscono anche la confederazione Cobas, insieme a Clap e Sial. Non ci sono invece Cisl e Uil. In piazza tornano anche gli studenti. La mobilitazione riguardera’ tutti i settori, pubblici e privati, dalla scuola alla sanita’ fino al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi. Esclusi invece dall’astensione, dopo l’intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma il trasporto ferroviario in parte resta a rischio, perche’ dalle 21 di venerdi’ 20, fino alle 20 di sabato 21, scatta un altro Sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

LE MOTIVAZIONI DELLA PROTESTA

La mobilitazione con lo slogan “Il futuro è adesso”, e’ stata indetta contro una manovra che “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. L’astensione dal lavoro e’ stata proclamata per rivendicare “un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni piu’ alti, un fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, una sanita’ davvero pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa, e per dire si’ alla pace e no al riarmo”. Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali. Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente. Le strutture territoriali e le categorie della Cgil stanno organizzando assemblee, volantinaggi e iniziative nei luoghi di lavoro per promuovere la partecipazione alla giornata di mobilitazione. Ecco i principali settori coinvolti.

SCUOLE, UNIVERSITA’ E OSPEDALI

L’agitazione riguarda tutto il personale docente, Ata e i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, oltre al comparto Universita’ e Ricerca. Non viene garantito il normale svolgimento delle lezioni e delle attivita’ didattiche. La chiusura o la rimodulazione degli orari dipendera’ dall’adesione dei singoli insegnanti e collaboratori scolastici di ciascun plesso. Sono comunque assicurati i servizi indispensabili, come la vigilanza sui minori gia’ presenti a scuola. Sul fronte sanitario, si posso verificare rallentamenti, rinvii o cancellazioni di visite ambulatoriali, esami diagnostici programmati, interventi chirurgici non urgenti e attivita’ amministrative (Cup, accettazioni, sportelli). Sono pienamente assicurati i livelli minimi essenziali, tra cui Pronto Soccorso, rianimazioni, reparti di emergenza, assistenza ai pazienti ricoverati e prestazioni salvavita, come dialisi e terapie oncologiche.

TRASPORTO PUBBLICO

Il trasporto pubblico locale si fermera’ per 24 ore (nel rispetto delle fasce di garanzia), ma sono state escluse specifiche aziende in diverse citta’ italiane. La Commissione di Garanzia ha disposto queste esenzioni per evitare la sovrapposizione di agitazioni sindacali ravvicinate sullo stesso bacino di utenza. Le principali aziende locali esentate sono: l’Atm a Milano, Atvo a Venezia, Gtt a Torino, Sad a Bolzano e Trentino Trasporti a Trento, Anm a Napoli, Amtab a Bari. Per il resto stop di 24 ore per bus, tram e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale: a Torino dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 a fine servizio; a Genova dalle 9,00 alle 17,30 e dalle 20,30 a fine servizio; a Bologna dalle 8,30 alle dalle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio; a Firenze dalle 8,15 alle 12,30 e dalle 14,30 a fine servizio; a Roma dalle 8,30 alle 17 e dalle 20,00 a fine servizio; a Palermo dalle 8,30 alle 17,30 e dalle 20,30 a fine servizio.

TRASPORTI

Per quanto riguarda i treni, dalle 21,00 di venerdi’ 20 alle ore 20,00 di sabato 21 novembre, e’ indetto uno Sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, si legge sul sito di Trenitalia (dove e’ possibile consultare l’elenco dei treni lunga percorrenza garantiti in caso di Sciopero). I treni potranno subire variazioni o cancellazioni. Quindi la circolazione restera’ regolare fino alle 21,00 di venerdi’ e arriveranno a destinazione tutti i convogli regionali e a lunga percorrenza con partenza programmata entro le 21,00 e arrivo previsto entro le 22,00. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di Sciopero nei giorni feriali dalle ore 6,00 alle 9,00 e dalle 18,00 alle ore 21,00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.